鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為125元
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 22:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.59元下修至2.58元，其中最高估值3元，最低估值2.09元，預估目標價為125元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3(3)
|6.42
|8.45
|最低值
|2.09(2.09)
|2.61
|4.52
|平均值
|2.59(2.61)
|4.45
|6.78
|中位數
|2.58(2.59)
|4.44
|6.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17,823,000
|21,013,280
|24,264,740
|最低值
|17,341,000
|16,939,000
|20,295,200
|平均值
|17,473,470
|18,891,110
|22,355,530
|中位數
|17,457,500
|19,009,000
|22,854,690
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為127元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為128.5元
- 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資
- 【量大強漲股整理】台股有機會先下在上?關鍵看甚麼?BBU是新主流嗎?
上一篇
下一篇