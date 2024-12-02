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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為125元

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 22:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.59元下修至2.58元，其中最高估值3元，最低估值2.09元，預估目標價為125元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3(3)6.428.45
最低值2.09(2.09)2.614.52
平均值2.59(2.61)4.456.78
中位數2.58(2.59)4.446.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值17,823,00021,013,28024,264,740
最低值17,341,00016,939,00020,295,200
平均值17,473,47018,891,11022,355,530
中位數17,457,50019,009,00022,854,690

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-0.194.2512.915.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,836,49818,334,33626,182,37625,546,205

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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