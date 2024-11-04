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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為127元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 20:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.6元，其中最高估值4.72元，最低估值2.09元，預估目標價為127元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.72(4.72)6.428.45
最低值2.09(2.09)2.884.52
平均值2.77(2.84)4.716.89
中位數2.6(2.62)5.016.78

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值18,998,00021,593,00024,264,740
最低值17,341,00016,939,00020,627,000
平均值17,644,52019,182,57022,424,740
中位數17,470,00019,452,00022,473,840

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-0.194.2512.915.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,836,49818,334,33626,182,37625,546,205

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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