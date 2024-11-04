鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為127元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 20:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.6元，其中最高估值4.72元，最低估值2.09元，預估目標價為127元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.72(4.72)
|6.42
|8.45
|最低值
|2.09(2.09)
|2.88
|4.52
|平均值
|2.77(2.84)
|4.71
|6.89
|中位數
|2.6(2.62)
|5.01
|6.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18,998,000
|21,593,000
|24,264,740
|最低值
|17,341,000
|16,939,000
|20,627,000
|平均值
|17,644,520
|19,182,570
|22,424,740
|中位數
|17,470,000
|19,452,000
|22,473,840
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至3.86元，預估目標價為146元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至140元，幅度約4.11%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為138元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至133元，幅度約5%
下一篇