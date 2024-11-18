【量大強漲股整理】台股有機會先下在上?關鍵看甚麼?BBU是新主流嗎?

鉅亨研報 2024-11-18 18:03

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 107.03 億，投信買超 30.82 億，自營商賣超 121.44 億，三大法人賣超 197.65 億 ，其中，外資由買轉賣 ，投信由賣轉買、自營商連賣 6 日

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FED 降息預期降溫，普慶祝行情逐漸鈍化，美股上周五全面回檔，道瓊指數跌 305 點，那斯達克與費半分別下跌 2.2% 與 3.4%，(AMAT-US)應用材料，業績展望不如預期，股價暴跌逾 9%，(NVDA-US)輝達和 (KLAC-US) 科磊也分別大跌 3.3% 和 4.7%，(TSM-US)台積電 ADR 下跌 1%，(TSLA-US)特斯拉 + 3.07%，靜待周三盤後本周公布的輝達財報，公布零售額連續兩個月意外強勁成長後，美國公債殖利率一度大漲，輝達將於台北時間周四清晨的美股盤後公布財報，預估季度淨利會達到 184 億美元，營收成長逾 80% 至 330 億美元，市場普遍看好財報及財測均可優於預期，台股今日受到美股回檔，加上權值股領跌，權值股包括 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海、(2454-TW)聯發科 、同步走低，雖有雖有橡膠、塑膠等部分傳產股表現突出，但電機機械、光電、AI 族群表現疲軟拖累下，加權指數，開低走低，終場則收在 22546 點，下跌 196 點，成交量縮減至 3486.46 億元。守住季線支撐，成交量縮減至 3486.46 億元，今日收量縮黑 K 棒，台股連日回檔都是呈現量縮，主要在於市場上都在觀望，靜待週三台指期結算和即將公布的輝達財報，不過台股就基本面來說

台股財報獲利上升，本益比會愈低，有利股價表現，另外獲利升也代表未來配息動能增加，今年上市櫃獲利挑戰 4 兆元，明年配息可望達 2.6 至 2.8 兆元加上籌碼安定，大部分落在內資投信與四大基金八大官股手中，今年以來累計已買超逾 1 兆元，而外資則是累計賣超 5,889 億元；所以行情不用太悲觀看待，有機會先下後上，畢竟輝達的財報有高機率繳出亮眼成績，未來可關注的重點為，10 月營收及季報表現較佳個股，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，終場下跌 0.97%，收在 1025 元，根據《工商時報》的報導中指出，台積電在美國的布局顯示出其技術的迅速進步，並且縮短了與台灣總部的技術差距。第一座美國廠（亞利桑那州）與台灣的技術間隔為五年，而第二座廠（也位於亞利桑那州）則將這一差距縮短至三年。預計到 2026 年，A16 奈米片製程將會在美國廠量產，這標誌著台積電在美國的製程技術正在逐步追趕台灣，然而，台積電的技術領先地位依然保持在台灣。即便美國廠將開始量產 A16 奈米片，台灣仍將領先，預計到那時，台積電將在台灣推出更先進的 A14 製程，保持全球最先進的技術，元大目標價從 1,260 元上調至 1,440 元；

(2317-TW) 鴻海，終場下跌 2.17%，收在 202.5 元，輝達創辦人黃仁勳多次強調，市場對 AI 晶片的需求呈現瘋狂增長。根據輝達每年推出新一代晶片的計畫，2024 年將以 Hopper 系列為 AI 伺服器的出貨主軸，而 2025 年則以 Blackwell 系列為主力。明年上半年，輝達的生產主力將是 B200 及 GB200 晶片，相關晶片及零組件已經在第四季開始陸續出貨，外資分析指出，鴻海集團在這一波 AI 晶片需求中扮演了重要角色，根據報導，鴻海已經獲得了 GB200 伺服器高達六成的訂單，由於鴻海積極進行垂直整合，從分歧管、快接頭到 CDU 等關鍵零組件都能自製，這使得鴻海在 GB200 伺服器的組裝方面處於優勢，成為最大的受益者，大摩對鴻海仍維持「優於大盤」評等及 270 元目標價；

(2454-TW) 聯發科，終場下跌 2.36%，收在 1240 元，隨著 AI 應用需求的持續增長，全球科技巨頭在 AI 晶片領域的競爭也日益加劇，如果 Google 的 TPU ASIC 訂單確實交由聯發科和執行，將為台灣 IC 設計業帶來巨大的成長機會。聯發科作為全球領先的 IC 設計公司之一，憑藉其在晶片製程和設計方面的技術優勢，有望在這一波 AI 晶片需求中獲得顯著份額，隨著全球 AI 應用需求的擴展，尤其是資料中心和雲計算領域對 AI 晶片的需求日益增長，這不僅意味著台灣 IC 設計業有望迎來新的成長動能，也可能促使更多台灣本土企業在全球市場中扮演更為關鍵的角色。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師