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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為128.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 14:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.61元下修至2.59元，其中最高估值3元，最低估值2.09元，預估目標價為128.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3(4.72)6.428.45
最低值2.09(2.09)2.884.52
平均值2.61(2.79)4.617.01
中位數2.59(2.61)4.656.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值17,823,00021,013,28024,264,740
最低值17,341,00016,939,00020,627,000
平均值17,477,93018,955,04022,490,850
中位數17,459,76019,009,00022,854,690

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-0.194.2512.915.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,836,49818,334,33626,182,37625,546,205

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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