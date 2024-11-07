鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為128.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 14:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.61元下修至2.59元，其中最高估值3元，最低估值2.09元，預估目標價為128.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3(4.72)
|6.42
|8.45
|最低值
|2.09(2.09)
|2.88
|4.52
|平均值
|2.61(2.79)
|4.61
|7.01
|中位數
|2.59(2.61)
|4.65
|6.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17,823,000
|21,013,280
|24,264,740
|最低值
|17,341,000
|16,939,000
|20,627,000
|平均值
|17,477,930
|18,955,040
|22,490,850
|中位數
|17,459,760
|19,009,000
|22,854,690
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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