櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資

櫃買中心表示，本次海外法人說明會所邀請的 9 家上櫃公司都是目前市場關注的人工智慧（AI）、IC 設計及半導體製程等產業領域中的優質公司，因此除了吸引當地眾多大型資產管理公司與保險公司外，本次亦有從新加坡及韓國等地遠道而來的專業投資機構積極參與。

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法說會當天，櫃買中心也特別向外資機構介紹櫃買市場的優勢與特色，包括建構多層次股票市場以扶植企業發展，及股票及債券兩大核心業務的亮眼表現，並向與會機構介紹櫃買市場擁有相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等，以展現上櫃公司的投資價值，同時也分享櫃買中心近年來推廣 ESG 及相關金融商品的具體成果。