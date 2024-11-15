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櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 18:57

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櫃買中心總經理陳麗卿（前排中）率團，與凱基證券至香港舉辦海外法人說明會。（圖: 櫃買中心提供）

櫃買中心今（15）日與凱基證券於香港舉辦海外法人說明會，本次活動係由櫃買中心總經理陳麗卿率團，計有穩懋 (3105-TW)、弘塑 (3131-TW)、雙鴻 (3324-TW)、譜瑞 - KY(4966)、聖暉 *(5536-TW)、萬潤 (6187-TW)、旺矽 (6223-TW)、M31(6643-TW) 及群聯 (8299-TW) 等 9 家上櫃公司參與，吸引近 145 人次的外資機構投資人參加，進行 62 場次會議，顯示優質上櫃公司對外資機構展現了高度吸引力。

櫃買中心表示，本次海外法人說明會所邀請的 9 家上櫃公司都是目前市場關注的人工智慧（AI）、IC 設計及半導體製程等產業領域中的優質公司，因此除了吸引當地眾多大型資產管理公司與保險公司外，本次亦有從新加坡及韓國等地遠道而來的專業投資機構積極參與。


法說會當天，櫃買中心也特別向外資機構介紹櫃買市場的優勢與特色，包括建構多層次股票市場以扶植企業發展，及股票及債券兩大核心業務的亮眼表現，並向與會機構介紹櫃買市場擁有相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等，以展現上櫃公司的投資價值，同時也分享櫃買中心近年來推廣 ESG 及相關金融商品的具體成果。

櫃買中心近年來除積極協助上櫃公司實踐永續發展，提升企業價值外，更透過歷次海外法說會之舉辦，安排優質上櫃公司與外資機構法人直接面對面會談，提升上櫃公司的國際知名度，帶動更多國際資金進入櫃買市場，持續增進我國證券市場交易動

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櫃買中心法說會AIIC設計半導體

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