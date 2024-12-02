鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為105元
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 22:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.79元下修至2.76元，其中最高估值3.92元，最低估值2.51元，預估目標價為105元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.92(3.92)
|4.59
|4.91
|最低值
|2.51(2.64)
|1.86
|2.95
|平均值
|2.92(2.96)
|2.97
|3.94
|中位數
|2.76(2.79)
|2.96
|3.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4,888,000
|5,773,000
|5,889,360
|最低值
|4,467,080
|3,620,000
|4,363,530
|平均值
|4,546,300
|4,675,450
|5,273,970
|中位數
|4,499,000
|4,691,000
|5,421,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.42
|0.07
|4.29
|3.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為105元
- 盤中速報 - 宏捷科(8086)大漲7.48%，報102元
- 盤中速報 - 宏捷科(8086)股價拉至漲停，漲停價104.0元，成交1,994張
- 盤中速報 - 宏捷科(8086)急拉4.04%報103.5元，成交2,037張
上一篇
下一篇