鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至5.23元，預估目標價為46.25元
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.23元，其中最高估值5.77元，最低估值4.82元，預估目標價為46.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.77(5.77)
|6.95
|4.36
|最低值
|4.82(4.82)
|3.49
|2.66
|平均值
|5.2(5.14)
|4.63
|3.51
|中位數
|5.23(5.2)
|4.32
|3.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|222,877,560
|244,263,380
|214,331,000
|最低值
|217,497,890
|202,483,430
|197,460,220
|平均值
|219,862,200
|219,051,810
|205,895,610
|中位數
|219,437,000
|217,118,000
|205,895,610
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.01
|1.34
|1.31
|-0.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,356,523
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇