川普言論支撐美元走強 歐元因法國政局緊張波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-02 19:40

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美元指數周一 (2 日) 走強，主要是受到川普上周末支持美國全球儲備貨幣言論的推動。與此同時，歐元因法國緊張的政治局勢而動搖，人民幣因中國新的寬鬆政策預期而暴跌。

川普上周在自家社群媒體「Truth Social」寫道，若金磚國家 (BRICS) 削弱美元，他將對這些國家的輸美商品課 100% 關稅。

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有分析認為，儘管貿易威脅似乎是名義上的，但對市場有一定影響。不過儲備地位和匯率價值是兩碼事，但這些言論似乎還是支撐美元走勢。

而更直接的原因是市場評估法國政府垮台的風險，歐元再次出現波動。法國極右翼領袖雷朋 (Marine Le Pen) 周日向媒體表示，法國政府已經結束了預算討論，拒絕修改社會安全法案。這可能替最快本周三 (4 日) 進行不信任投票程序推翻政府鋪平道路。

截稿前，歐元兌美元一度下跌近 0.01 美元，隨後又在 1.05 美元上方站穩腳高，法國基準 CAC 40 指數挫跌逾 1%。

然而，處於風暴中心的法國主權債務似乎較為平靜——10 年期法國公債名目殖利率跌至一個月來新低，相對於德國公債的溢價從上周五的水準略微收窄。

但令法國公債寬慰的是，標準普爾 (S&P Global) 上周五將法國長期主權債評等維持在「AA-」，並將展望維持在「穩定」。

與此同時，雖然中國上周末公布的 11 月商業調查數據更為樂觀，並推動基準股指周一表現優於大盤，但市場對中國央行將進一步放鬆貨幣政策的強烈猜測導致 10 年期公債殖利率有史以來首次跌破 2%，比美國公債殖利率低逾 220 個基點。