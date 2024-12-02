川普言論支撐美元走強 歐元因法國政局緊張波動
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-02 19:40
美元指數周一 (2 日) 走強，主要是受到川普上周末支持美國全球儲備貨幣言論的推動。與此同時，歐元因法國緊張的政治局勢而動搖，人民幣因中國新的寬鬆政策預期而暴跌。
川普上周在自家社群媒體「Truth Social」寫道，若金磚國家 (BRICS) 削弱美元，他將對這些國家的輸美商品課 100% 關稅。
有分析認為，儘管貿易威脅似乎是名義上的，但對市場有一定影響。不過儲備地位和匯率價值是兩碼事，但這些言論似乎還是支撐美元走勢。
而更直接的原因是市場評估法國政府垮台的風險，歐元再次出現波動。法國極右翼領袖雷朋 (Marine Le Pen) 周日向媒體表示，法國政府已經結束了預算討論，拒絕修改社會安全法案。這可能替最快本周三 (4 日) 進行不信任投票程序推翻政府鋪平道路。
截稿前，歐元兌美元一度下跌近 0.01 美元，隨後又在 1.05 美元上方站穩腳高，法國基準 CAC 40 指數挫跌逾 1%。
然而，處於風暴中心的法國主權債務似乎較為平靜——10 年期法國公債名目殖利率跌至一個月來新低，相對於德國公債的溢價從上周五的水準略微收窄。
但令法國公債寬慰的是，標準普爾 (S&P Global) 上周五將法國長期主權債評等維持在「AA-」，並將展望維持在「穩定」。
與此同時，雖然中國上周末公布的 11 月商業調查數據更為樂觀，並推動基準股指周一表現優於大盤，但市場對中國央行將進一步放鬆貨幣政策的強烈猜測導致 10 年期公債殖利率有史以來首次跌破 2%，比美國公債殖利率低逾 220 個基點。
中國央行試圖讓銀行向券商和基金公司提供的存款利率與 1.5% 的官方逆回購政策利率保持一致，此舉導致離岸人民幣匯率跌至去年 7 月以來的最低水準。
外界普遍猜測，中國將透過允許人民幣貶值來應對即將上任的川普政府再次提高關稅，部分抵消其對美國出口的影響。
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