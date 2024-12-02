OpenAI考慮植入廣告 尋找新的收入來源

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-02 20:40

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根據英國《金融時報》(FT)周一 (2 日) 報導，OpenAI 執行長 Sarah Friar 近日受訪時表示，公司考慮旗下人工智慧 (AI) 產品引入廣告模式以增加收入、推動往營利轉型。她說：「公司正在深思熟慮何時實施廣告計畫。」

Friar 在訪談中表示不排除植入廣告可能，一方面也強調 OpenAI 目前做事方式還有很多懸而未決的問題。她說：「我們目前的業務正在快速成長，並在現有業務模式中看到了重大機會。雖然我們對未來探索其他收入來源持開放態度，但我們沒有積極的計劃來追求廣告。」

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《金融時報》援引知情人士分析指出，OpenAI 在 10 月獲得了 66 億美元的新資金，並一直在從 Meta Platforms(META-US)、Google(GOOGL-US) 等大型科技競爭對手那裡「搶奪」廣告人才。

越來越多的跡象表明，OpenAI 正持續在商業化的道路上前進，並試圖從其產品中創造收入。Friar 和其他公司高層都有豐富的廣告經驗，而且廣告也一直是 Google、Meta 的成功路徑，但知情人士透露，該公司高層對廣告計畫看法仍有分期，其中執行長阿特曼 (Sam Altman) 是這個想法的主要推重者。

由於 ChatGPT 的巨大成功，OpenAI 估值高達 1,500 億美元，年收入飆升至約 40 億美元，成為有史以來成長最快的新創公司之一。目前，ChatGPT 每周活躍用戶已超過 2.5 億人。

但開發先進的前端人工智慧 (AI) 模型的成本極為高。分析表示，OpenAI 近期在這方面的支出將大幅超出其年度預算，預估將消耗超過 50 億美元。

OpenAI 目前的主要收入來自兩個面向：一是提供給企業和開發者使用的 API，讓他們能基於 OpenAI 的技術進行開發；二是銷售 ChatGPT 的個人和企業版訂閱服務。

知情人士說：「OpenAI 的目標是提升用戶生產力和搜尋體驗，API 並不是最主要的利潤來源。」