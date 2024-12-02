美國新一輪太陽能板關稅將抬高價格 生產商獲利削減

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-02 20:20

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路透周一 (2 日) 報導，花旗 (C-US) 分析師 Pierre Lau 稱美國對東南亞生產商徵收的新一輪太陽能板進口關稅將推高消費價格，而且還會削減生產商的利潤率，業界已經預料到這一可能。美國商務部日前宣布的新關稅把美國在東南亞的反傾銷制度從組件擴大到太陽能電池。

Lau 在報告中表示，關稅上調基本符合預期，從長期來看關稅將鼓勵美國增加生產取代進口。他補充說：「中國組件製造商普遍認為短期內影響有限，假設大部分增加成本轉嫁給美國客戶而無需其他選擇。」

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這是包括南韓太陽能電池製造商韓華 Q Cells(Hanwha Qcells)和美國第一太陽能 (First Solar)(FSLR-US) 在內的多家公司提起的貿易訴訟中的第二次裁決，這些公司指控中國公司不公平的向美國銷售低於成本的太陽能組件。

顧問公司 WoodMackenzie 全球太陽能供應鏈研究主管 Yana Hryshko 表示，受影響的生產商可能會從寮國和印尼採購電池，可能會削減利潤率。Hryshko 說：「他們希望在美國市場保持競爭力，與銷往美國的價格相比，東南亞的實際製造成本並沒有那麼高。」

中國擁有的太陽能發電廠已經出現在印尼和寮國，這兩個東南亞重要的製造業基地尚未被關稅影響，儘管產業專家表示，一旦出口量增加可能無法避免。

不過 Hryshko 認為，在印尼徵收關稅的情況下，在當地含量要求的支持下，新產能可能會被重新導向蓬勃發展的國內市場。

據了解，2023 年美國約 80% 的太陽能進口 (去年達到創紀錄的 150 億美元) 來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南。

美國商務部計算的反傾銷稅率分別為：越南 271.28%、柬埔寨 125.37%、泰國 77.85% 和馬來西亞 21.31%，而主要製造商則有自己的特定稅率。美國商務部的最終裁決將於明年 4 月 18 日公布，屆時擬議的關稅可能會進行修訂。