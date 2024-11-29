〈房產〉永慶：房市交易量縮後首見回升 11月全台房市成交月增4%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-29 10:25

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銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續，房市買氣仍疲軟，但觀察 11 月房市交易量已出現回穩跡象，較 10 月量增 4%。根據永慶房產集團統計：與 10 月相比，台北月增 5%，新北成長 4%，桃園月增 2%，新竹縣市量增 5%，台中與台南均略增 3%，高雄則月增 7%，若以 11 月交易量與 6 月高點相比仍量縮 47%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制下，逐漸扭轉民眾對於房價上漲預期，而部分屋主開始意識到繼續堅持高房價可能會延長出售時間，甚至可能面臨更大的議價空間。因此，售屋心態轉為可接受小幅讓利，以更具吸引力的價格吸引買方進場，對於有自住需求且具備購屋能力的買方而言，只要物件符合需求，價格能有適度折讓，價格認知差距不大，就有機會成交，這也是小幅推升 11 月交易量的主因。

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如與去年 11 月同期相比，陳金萍說，全台房市交易量年減 30%，台北年減 32%，新北量縮 27%，桃園年減 25%，新竹縣市減少 38%，台中年減 37%，台南與高雄則分別年減 21% 與 34%，已連續四個月呈現年減走勢。

展望未來，陳金萍指出，未來房市變數仍多，包括房市政策的持續性、全球政經局勢變化、國內經濟表現以及市場信心等。短期內，房貸緊縮的現象難緩解，加上民眾對於房價上漲預期已改變，若賣方把握市場氣氛，適度讓利將進一步支撐房市交易緩慢回穩，因此，買賣雙方在價格上的博弈是交易量增減的關鍵。