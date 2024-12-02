(獨家)新鉅科出售后里中科園區廠房12/18開標 需廠急切的半導體廠可望拿下

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-02 10:08

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光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 將出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，若完成處分，有望挹注業外收益，有助於新鉅科大幅改善財務結構，此一標售案尤以積極擴張且需廠急切的台灣半導體產廠商最可望出線，估成交金額將逾 30 億元，將在本 (12) 月 18 日開標。

新鉅科位於中科后里園區七星基地上的總部廠房標售案案，坐落基地雙面臨路，基地面積達 15,136 坪，建物為地上 6 層、地下 1 層的技廠房，建物總面積約為 1 萬 9,939 坪。最新的帳面價值在 24.32 億元，標售底價也高於此一數字。

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新鉅科擬標售的中科廠房設計新穎且規劃完善，2021 年下半年啟用，屋齡僅 3 年，適合半導體、光電業等高科技產業使用，可快速完成設備進駐與產線布置，有效縮短建置時程。此外，基地內預留充足的二期開發腹地可興建廠房，有助於企業中長期發展的空間規劃彈性。

今年以來，台積電 (2330-TW) 以 171 億元購置群創 (3481-TW) 南科廠房、台灣美光以 74 億元購買友達 (2409-TW) 台南廠房。