協商未果 福斯汽車德廠工人展開罷工

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-02 15:20

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來自德國各地的福斯汽車 (Volkswagen AG) 工人計畫從周一 (2 日) 開始「前所未有」的大罷工，此前勞工領袖與福斯汽車管理層，未能就如何削減成本達成協定。

IG Metall 工會表示，德國 9 家福斯汽車和零件工廠的工人將於周一罷工數小時，預計數千人將聚集在福斯汽車位於沃爾夫斯堡的總部前抗議。此外，在擁有約 14000 名員工的漢諾威工廠，以及埃姆登、薩爾茨吉特和不倫瑞克等其他零件和汽車工廠，也將舉行示威活動。

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工會組織表示，這家德國大型汽車公司破壞了協議，如果下一輪工資談判未能達成協議，罷工可能升級為 24 小時或無限期罷工。這將削弱福斯汽車的產量，而這家汽車製造商已經面臨交付量下降和利潤暴跌的難題。

IG Metall 工會大眾談判首席談判代表 Thorsten Groeger 周日表示：「這場對抗需要持續多久、強度如何，是福斯汽車在談判桌上的責任。」

福斯汽車發言人周日表示，公司尊重工人罷工的權利，並已採取措施，確保向客戶提供基本水準的供應，並將罷工的影響降至最低。

工會上周提出了據稱將節省 15 億歐元 (16 億美元) 的措施，其中包括放棄 2025 年和 2026 年的獎金，但福斯汽車駁回了這一建議，要求減薪 10%，認為需要削減成本並提高利潤以捍衛市場份額。公司還威脅要關閉在德國的工廠，這是該公司 87 年歷史上的第一次。

近年來，福斯汽車持續面臨電動車需求下降以及經營成本大幅上升等一系列嚴峻問題。

工會呼籲子公司福斯薩克森有限公司旗下工廠的員工，在周一和周二舉行罷工，包括福斯汽車的純電動汽車工廠茨維考。