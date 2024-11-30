〈能源盤後〉中東擔憂緩解、OPEC+延遲會議 原油收跌 周線 月線均下降

鉅亨網編譯許家華 2024-11-30 05:44

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原油期貨周五 (29 日) 下跌，係因以色列和伊朗支持的真主黨本周達成停火，緩解了該地區衝突若擴大原油供應恐中斷的擔憂，令原油周線和月線均下降。

同時，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 將原定於周日舉行的會議延後至 12 月 5 日。

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能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 72 美分或近 1.1%，收每桶 68 美元，本周約下跌 4.6%，本月跌幅達 1.8%。WTI 原油期貨周四因感恩節而休市。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 34 美分或 0.5%，收每桶 72.94 美元，本周下跌 3%，11 月約跌 0.3%。



12 月交割汽油期貨價格下跌 2.97 美分或 1.5%，收每加侖 1.9437 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.193 美元。

1 月交割天然氣價格上漲 5%，收每百萬 Btu 3.363 美元。

市場驅動力

本周稍早以色列和真主黨宣布的停火協議被視為是原油價格疲軟的原因，但在原定周日舉行的 OPEC+ 會議之前，油價已趨於穩定，市場普遍預計 OPEC + 將再次推遲撤除減產的起始日。OPEC 周四表示，本次線上會議已推遲至 12 月 5 日舉行，因為「幾位部長將出席在科威特城舉行的第 45 屆海灣峰會」。分析師稱，延期令原油價格承壓。

德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 表示：「官方宣稱日程安排衝突是原因，但也有人猜測，OPEC 恐是發生了過去常見的情況，即內部制定聯合生產策略產生困難。」但她更質疑有困難的是個別成員國的產量配額，而非整體策略。

OPEC + 最初計劃 10 月起開始撤除約 220 萬桶 / 日的減產措施，但隨後將開始時間推遲到 12 月 1 日。