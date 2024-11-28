〈能源盤後〉市場轉聚焦OPEC+產量決議 油價漲跌互現

鉅亨網編譯許家華 2024-11-28 06:28

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在此背景下，交易員將注意力轉向 OPEC + 周末召開的會議。此外，美國官方庫存數據也顯示，上周國內原油庫存下降，降幅低於預期。

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能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 68.72 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2 美分或不到 0.1%，收每桶 72.83 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2 美分或不到 0.1%，收每桶 72.30 美元。此為交易較活躍的 Brent 原油期貨。

12 月交割汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 1.97 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.20 美元。

1 月交割天然氣價格大跌 7.6%，收每百萬 Btu 3.20 美元。

市場驅動力

XS.com 高級市場分析師 Rania Gule 表示，黎巴嫩停火協議「緩解了中東緊張局勢，成為石油的穩定因素。然而，長期而言，該事件的影響有限，因為市場對中東地區任何潛在衝突升級仍高度敏感。」

在以色列與真主黨醞釀停火協議期間，油價連日下跌後，周三收盤幾乎沒有變動。在美國斡旋下，以色列周二批准了與黎巴嫩真主黨達成的停火協議，至少暫時緩解了中東地區地緣政治緊張局勢。然而，上周原油價格走漲的背景是因俄烏戰爭局勢加劇。

此外，在周四感恩節假期之前，週三美國交易量低於平時。

當前市場轉向聚焦周日舉行的 OPEC + 部長會議。11 月初，OPEC + 表示當前自願減產 220 萬桶 / 日的措施將延續至 12 月底，這意謂該組織將推遲原定於今年最後一個月開始的逐步增產計畫。

Gule 表示，油價小幅上漲「凸顯市場對 OPEC + 討論延長減產措施的報導做出立即反應。如果這些舉措獲得證實，在未來一段時間內肯定能支撐油價，預示著在原本動蕩的市場中恢復平衡的積極趨勢。」

川普和擬議的內閣成員呼籲大幅提高美國原油產量，這對 OPEC + 的市占構成潛在威脅，儘管懷疑論者認為美國生產商增產速度也不能多快。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「如果 OPEC + 現在不讓石油返回市場，又試著要從包括美國、加拿大、巴西和圭亞那在內的西半球生產商手中奪回市占，那麼他們何時才會採取行動？」。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (11/22 止) 美國商業原油庫存下降 180 萬桶，下降程度低於預期。

麥格理策略師表示，市場原本預期會下降 580 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，上周原油庫存減少 590 萬桶。

EIA 也公布，上周汽油供應增加 330 萬桶，餾分油供應增加 40 萬桶。麥格理策略師本預計上周汽油庫存減少 130 萬桶，汽油庫存減少 10 萬桶。

EIA 稱，上周美國石油產量增加 29.2 萬桶，至 1349.3 萬桶 / 日，而俄克拉荷馬州庫欣紐約商業交割中心的原油庫存小幅下降 100 萬桶，至 2410 萬桶。汽油需求上升，上周車用汽油供應總量（代表需求）自一週前的 841.9 萬桶 / 日增加到 850.6 萬桶 / 日。