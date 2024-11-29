鼎元矽元件營收占比提高至近7成 聚焦車用、醫療提升光通訊布局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-29 18:43

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LED 廠鼎元 (2426-TW) 今 (29) 日召開法說會，鼎元表示，矽元件營收占比成長逾 2 成，占整體營收近 7 成，未來將聚焦車用、醫療穿戴裝置，並提升光通訊領域布局，並積極布局美洲、亞洲和歐洲市場。

鼎元指出，感測元件在醫療與穿戴裝置的應用需求持續攀升，明年將著重北美及東北亞市場開發；在車載保護元件方面，將聚焦歐洲與東南亞市場，提升滲透率；公共市場的光源發射端與高壓接收端元件預期將延續強勁成長力道。

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此外，鼎元看好長波長 SWIR 技術應用將日益廣泛，特別是在屏下感測與距離測距領域，將致力提升此領域的市占率，除了維持消費性電子及車用市場外，鼎元也將加強工業、醫療和光通訊領域的布局。

產品營收占比部分，矽元件占 69.1%，年增 26.8、化合物半導體（CS）占 26%、光通訊元件占及 4.8%，其中矽元件及 CS 較去年同期分別成長 26.8% 及 6.8%。