〈焦點股〉弘凱加入矽光子聯盟 爆量飆出第2根漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-28 11:03

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LED 廠弘凱 (5244-TW) 日前宣布加入矽光子聯盟，並看好不可見光產品明年續成長，激勵近期股價揚升，今 (28) 日延續前一日攻勢，早盤跳空來到漲停價 48.65 元，期間一度打開又鎖住，成交量較前一日放大逾 30 倍。

弘凱指出，已加入矽光子聯盟，未來將從光學封裝，轉往半導體封裝領域。而目前南通新廠也在進行內部裝潢，預計明年 3 月設備裝機、4 月分批試產，10 月實現全面量產，第一期產能將是深圳廠的三倍，弘凱考量產業區域製造趨勢，將積極調查台灣、中國以外的生產基地，以規避地緣政治風險。

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主力產品 IC LED 部分，弘凱在中、美、德及韓國推廣 EVO ICLED 產品，已在德國慕尼黑電子展中發表獨家色彩校正軟體，在韓國有電競螢幕氛圍燈，日本有柏青哥遊戲機台應用，已打入國際市場。

而在智能感測部分，弘凱在 IR LED 與感測等不可見光產品見到成效，前三季已有強勁年成長，成功拓展至智慧門鈴及安防監控等應用場景，也期待不可見光產品明年持續增長。