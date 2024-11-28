榮創：Mini LED與車用照明雙主軸前進 積極布局AR/VR

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-28 18:09

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LED 廠榮創 (3437-TW) 今 (28) 日舉行法說會，榮創董事長方榮熙指出，未來將以 Mini LED 與車用照明為雙主軸發展，並且持續布局 AR/VR、Eye-Tracking 等應用領域，逐步朝向高階應用發展，也會導入 AI 自動化生產，提高競爭力。

榮創表示，在車用照明元件製造延伸至模組市場，提供包括中低功率車內外指示燈、高功率車外照明等元件，並結合電子化驅動設計與安規服務，為客戶提供更多元的配套服務，透過垂直整合策略，期盼從燈廠供應商逐步打入車廠供應鏈。

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榮創提到，近年積極在紅外光、XR 等領域進行產品布局，已為國內 IC 設計大廠進行共同測試，未來將與榮諭科技協作，整合開發模組化產品。

產品營收占比，Mini LED 占 11%，NB 與顯示器應用占 54%，電視應用占 29%；榮創指出，未來六年產品發展藍圖分為三個階段，從 LED、Mini LED 到 Micro LED，同時布局 AR/VR、Eye-Tracking 等應用領域，逐步朝向高階應用發展。