〈富采法說〉感測需求強勁全年雙位數成長 明年展望正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-07 16:54

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LED 廠富采 (3714-TW) 今 (7) 日召開法說會，晶電董事長唐修穆表示，今年感測需求相當強勁，第三季維持全年高峰，雖然第四季進到傳統淡季，但今年仍有望有雙位數成長的表現，也樂觀看明年展望。

唐修穆指出，感測相關產品主要為穿戴、筆電人臉辨識，隨著既有客戶的新品順利導入，並陸續放量貢獻，樂觀看待明年的感測產品營收表現成長。

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特殊照明方面，包括植物照明、工業以及醫療等，季對季雖然呈現小幅下修，不過較去年同期成長，預期第四季將小幅季減，但因植物照明需求成長，特殊照明全年仍有望雙位數成長。

顯示看板方面，預期第四季將下滑，不過全年將有個位數成長，且隨著先進顯示陸續導入終端應用，看好明年在顯示看板有較大的成長。

隆達部分，董事長范進雍則表示，雖然第三季高階機種成長不如預期，但平價機種表現優於預期，且景氣逐步回溫，高階機種也有望表態。另外，為避免 OLED 發生取代的問題，隆達持續開發新專案，目標希望明年可以擴大貢獻。