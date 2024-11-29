德銀：三大風險潛藏 美股牛市仍面臨威脅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-29 15:10

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美股標普 500 指數今年迄今已上漲 26%，光是上個月就上漲了 3%，市場寄望川普的總統任期將提振資產價格。不過，德意志銀行警告，別因漲勢持續就認定美股將一帆風順。

德意志銀行在本周給客戶的報告中，提出可能威脅美股動能的三個潛在逆風，分別是：經濟低迷、地緣政治動盪及通膨上升。

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德意志銀行宏觀策略師 Henry Allen 指出，「儘管市場現在看起來可能堅不可摧，但值得記住的是，今年實際上已經出現了幾次震盪。因此，鑑於市場今年對各種衝擊的反應，很明顯，任何一個因素都可能引發美股新的拋售，特別是如果這些因素變得更加持久和長期存在的話。」

他還補充稱，由於目前的估值相較於過去幾年有所提高，這意味著從表面上看，美股進一步上漲的空間現在更加有限。

他重點提到三大風險：

經濟低迷

大多數經濟學家認為，美國經濟正朝著軟著陸的方向發展，在這種情景中，通膨將會下降，而不會引發嚴重的經濟衰退。

然而，Allen 認為，如果經濟疲軟程度超過預期，這將對股票構成重大風險，他指出，今年夏天由於就業數據疲軟，以及市場對聯準會激進升息行動後美國經濟步履蹣跚的擔憂，股市遭遇了大幅拋售。

他表示，幸運的是，儘管當月出現了一些糟糕的數據，但隨後數據開始再次改善。不過，即使數據並未指向經濟衰退，美股仍然出現了一次相當大的拋售，這就引出了一個問題：如果數據確實開始指向經濟衰退並顯示出明顯的收縮，情況會嚴重到什麼程度。

Allen 指出，市場對美國 2025 年的成長預期也「高得多」，華爾街預計明年 GDP 成長將維持在 2% 以上。他補充說，這意味著數據可能難以達到或超越市場的預期。

地緣政治動盪

今年早些時候，中東地區的地緣政治緊張局勢升級，導致油價飆升，股價迅速下跌。上周，烏克蘭向俄羅斯發射了美英製造的飛彈後，美股也出現震盪，俄羅斯隨後向烏克蘭發射了一枚新型高超音速飛彈進行報復。

Allen 說，「因此，市場顯然對任何地緣政治升級都非常緊張，只是在每種情況下，更廣泛衝突的最壞擔憂實際上並沒有實現」。然而，如果發生新的衝突或重大升級，他認為，那麼市場可能會出現非常負面的反應，就像 2022 年俄烏衝突爆發之後那樣。

通膨上升

目前，美國通膨已從 2022 年約 9% 的高點降溫，10 月 CPI 數據較去年同期上漲 2.6%。這與經濟學家的預期一致，儘管比前一個月略有加速。

與此同時，市場對今年稍早的幾次通膨恐慌做出了負面反應，導致股價下跌，債券遭拋售，市場對聯準會的減息預期回落。