高盛：美股年底反彈本周開始 標普500指數上看6200點

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-25 20:29

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高盛集團交易員 Scott Rubner 表示，美股年底的反彈將從本周開始，預料推動標普 500 指數上漲約 4% 至 6,200 點。

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他寫道：「我不認為很多人會在周四 (感恩節) 吃完火雞後做空標普指數。」

他補充說，上周的盤整階段很典型。美國股市出現自 2021 年以來最大的 3 個月資金流入，11 月可能是有史以來最大的單月資金流入。

自 11 月 5 日總統大選以來，標普 500 指數上漲 3.2%、羅素 2000 指數上漲了 6.5%。Rubner 說，在選舉年，這種反彈通常會持續到 1 月，在就職典禮日前不久就會消退。