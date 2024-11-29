讓遊戲再次偉大！馬斯克進軍AI遊戲領域 專家：將對遊戲業帶來深遠影響

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-29 17:19

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (28 日) 說，目前太多遊戲工作室已經被大廠收購。為了「讓遊戲再次偉大」，他旗下 AI 公司 xAI 將成立一家 AI 遊戲工作室。這是馬斯克首次提出旗下公司進軍 AI 遊戲產業，同時也是首次公佈 xAI 的智慧體應用落地領域。

《鈦媒體》報導，這不是馬斯克第一次表現出對遊戲製作的興趣，上月時他曾說：「若有一件事做起來很有趣，那就是成立一個遊戲工作室，因為我真的很喜歡遊戲。我覺得若能把 AI 應用到遊戲中，你真的可以做出很棒的遊戲。」

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今年 2 月，馬斯克也說，特斯拉早就應該製作一款遊戲。「我們的現實世界類比和影片生成是全球最好的，但只有在發佈了比有監管 FSD 更安全的無監管 FSD 之後，特斯拉才能開始製作遊戲。」

針對馬斯克成立 AI 遊戲工作室，中國 AI 遊戲公司新智慧心創辦人陳迪說，馬斯克這一做法無疑將為遊戲行業帶來深遠影響，兩者深度結合講創造出全新體驗方式，標誌著遊戲產業將進入一個全新發展階段。AI 將從遊戲世界的構建，到遊戲過程中的陪伴，發展到與玩家擁有同等權利，這將大大增強遊戲社交性和互動性，使玩家在遊戲中獲得更真實、深刻的情感體驗。

陳迪也直言，在電競領域，未來與使用者一起打遊戲的 AI 將成為使用者生活中最緊密的朋友之一，職業選手更將擁有對電競比賽技術理解最深刻 AI Agent(智慧體)，助力自身提升技藝。「AI 在遊戲業的未來，絕不只是一個輔助工具，而是能夠帶來更多可能性的全新生產力工具和交互工具。可以預見的是，AI 將在遊戲設計、內容生成、玩家交互等多個層面深刻改變遊戲行業的面貌，引領一場前所未有的遊戲革命。

根據美國諮詢機構 MarketsandMarkets 發佈的最新數據，未來全球 AI 智慧體市場將實現大幅增長，從 2024 年的 51 億美元，增至 2030 年的 471 億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 44.8%，遠超過全球 AI 總產值成長規模。

自 DeepMind 發表 DQN 文章以來，遊戲 AI 開始引起重視，短短三四年便發展出很多變種，解決了很多以往無法解決的功能問題。

具體來說，AI 在遊戲開發過程中的運用主要在六個主要方向；第一個是輔助設計利用 StableDiffusion 等工具，根據文本描述快速生成多個複雜遊戲場景和角色形象，第二是實景掃描，對國內名勝古跡進行實景掃描，藉助 AI 技術生成遊戲畫面，第三是動作捕捉，AI 結合動作捕捉技術，《黑神話：悟空》的動作製作效率可提高約 30%，第四是程式化生成，第五則是 NPC 角色，第六則是防止作弊和輔助使用者。

網易遊戲人工智慧實驗室技術總監 Weldon Zhang 指出，AI 無疑給遊戲開發帶來更多便利和更加多樣性的玩法，同時，一款遊戲中 AI 運用的好壞也會直接影響到遊戲的可玩性。如何在現有技術水平的基礎上加入更多、更新穎 AI 技術，也是遊戲開發中值得討論的課題。