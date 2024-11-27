資本與獲利水準改善 南山人壽獲中華信評、標普調升評等

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-27 23:24

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中華信評及標普全球 (S&P Global Company) 分別將南山人壽的長期財務實力與發行體信用評等由「twAA」(穩定) 調升至「twAA+」(穩定)，以及由「BBB+(穩定)」調升至「A- (穩定)」。

中華信評本次調升，主要考量南山人壽在審慎的業務成長與投資策略支持下，使資本與獲利能力提升，評估在較大壓力情境 (99.8% 信賴水準) 下擁有充足的資本強度。

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與此同時，中華信評將南山人壽無擔保次順位公司債的債務發行信用評等由「twAA-」調升至「twAA」。

中華信評指出，南山人壽更為審慎的業務成長策略及投資偏好，與該公司預留更多資本以便在 2026 年接軌 IFRS17 與法定保險資本標準 (ICS) 的策略一致，將有助於南山在未來 2 年將其資本與獲利能力維持在相同水準。

中華信評認為，南山人壽在國內壽險業中的業務地位維持強健。該公司穩固的企業基礎、具韌性的銷售通路與主動積極的產品策略則為其業務地位的支持因素。

南山人壽營運獲利穩健，不僅著重於長天期保障型商品溫和的保費成長，並結合商品推出對應的健康照護服務，也於 2024 年重啟投資型保險商品新契約業務，恢復全方位的產品線，持續挹注業績動能，厚植永續經營的根基。