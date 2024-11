經濟部A+企業創新研發計畫過審 達發科技等4家AI小金雞預期取得6專利

‌



四、智齡科技「Nurse Copilot:P2P 與 P2F 智能照護新世代」一 AI 照護智能助理,為照護行業帶來革命性改變

全球 AI 賦能的醫療市場正顯著成長中,智齡科技提供 End to End 的整合照護協作平台,提供照護數位轉型之解決方案,目前在臺灣市占率逾 23%,於住宿型機構市占率超過 35%,為臺灣智慧照護領頭羊。



計畫將應用生成式 AI 技術,研發為照護人員實現照護溝通優化的照護智能助理,顯著提升照護場域的紀錄與溝通效率。P2P(Professional to Professional)涵蓋專業照護人員之間的溝通,如護理重點彙總和對話式資料快速搜尋,確保每位長者獲得一致且高品質的照護;P2F(Professional to Family)則為照護人員與家屬之間的溝通,如解釋照護計畫和健康狀況。Nurse Copilot 能自動生成護理重點紀錄和每日照護報告,提升訊息傳遞的準確性和效率,增強家屬的信任和參與感。該 AI 功能將在智齡科技的 1,100 家長照機構上線,預計幫助 4,700 名護理師減少 20% 的間接照護時間,節省約新臺幣 1 億元的照護成本,並將節省的時間轉移到實質的直接照顧,彌補照護人力不足缺口同時確保照護品質,加速臺灣照護產業數位轉型升級。