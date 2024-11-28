經濟部A+企業創新研發計畫過審 達發科技等4家AI小金雞預期取得6專利

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 10:44

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經濟部產業技術司於 25 日召開 A + 企業創新研發淬鍊計畫 113 年度第 9 次決審會議，會中通過達發科技 (6526-TW)、分子智藥、阿比特、智齡科技等 4 項計畫，分別於 AI 晶片、生成式 AI 與應用等領域進行研發，預期取得 6 項專利、衍生投資逾新臺幣 8,000 萬元。其中達發科新專利將為台灣音訊產業帶動新台幣 300 億元的經濟價值。

一、達發科技「無線音訊高能效混合運算平台前瞻技術開發計畫」一為 AI 應用多樣化的音訊終端裝置，實現「與人類感官同步」的音訊直覺體驗



隨著無線音訊技術的快速進展，生活中藍牙耳機、麥克風及助聽輔具等裝置的使用需求逐漸多樣化。無論是線上會議中的語音清晰度，或是配戴耳機行進間希望能辨別救護車鳴笛等安全提示音，「降噪」和「溝通清晰」成為消費者的核心要求，而輔聽耳機在放大聲音時的背景噪音問題也亟待解決。

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為達成消費者感官同步雙向聽與說的境界，達發科技將目標鎖定高階藍牙耳機市場，開發高效音訊晶片，可於毫秒間辨別並處理多場景音源，在吵雜環境中自動降低背景噪音、增強人聲語音，並支援 AI 應用，為無線音訊市場開創全新格局。計畫預計取得 6 項以上專利，技術上市後，達發科技全球市占率可望提升至 20%，並超越高通，成為非蘋果陣營的全球高階藍牙耳機市場龍頭，為臺灣音訊產業帶動新台幣 300 億元的經濟價值。

二、分子智藥「生成式 AI 新藥開發平台暨示範計畫」一整合多項尖端技術，為醫藥研發帶來革命性的改變

AI 輔助新藥開發是目前國際間重要發展趨勢，分子智藥致力於研究最適合分子性質預測的機器學習模型架構，協助快速開發新藥。分子智藥是最早將 GCN 技術運用於小分子藥物設計的團隊之一，GCN 預測模型能更有效評估候選藥物的 ADMET 特性，加速藥物發現和開發的進程。計畫將整合分子智藥最擅長的性質預測與目前急速發展的生成式 AI，並與財團法人生技中心一同進行驗證。期間預計衍生投資新臺幣 2,250 萬元，新增就業機會 3 人，協助源於臺灣的 AI 技術在製藥領域應用落地，並推動臺灣在全球藥物研發領域的影響力。

三、阿比特電子科技「數位式記憶體內運算之人工智慧加速器計畫」一數位式記憶體內運算，實現高精度和高穩定生成式 AI 應用

隨著生成式 AI 的快速發展，許多設備需要在邊緣裝置進行運算以處理和分析大量個人數據，來降低延遲、提高隱私保護和降低功耗，然而傳統神經網路加速器效率問題使電池能源消耗成為一個關鍵問題。

阿比特電子科技運用極低功耗 NTC 專利技術，結合全數位記憶體內運算加速器實現高效運算加速，其數位式記憶體內運算更具穩定性、高精度和可編程性，和與數位單晶片系統良好兼容性，使得生成式 AI 模型在運行時能夠更加高效、穩定，並且能夠靈活應對模型更新和需求變化。計畫開發期間預計衍生投資新臺幣 6,000 萬元，新增就業機會 6 人，未來阿比特人工智慧加速器之低功耗技術結合高精度技術，將隨生成式 AI 的發展得到更廣泛的應用。