聯發科攜手達發 拿下歐洲一線電信業者Wi-Fi 7/10G-PON 訂單

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-30 16:45

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 與旗下達發 (6526-TW) 今 (30) 日共同宣布，以業界最完整且最高效能之 Wi-Fi 7 網路通訊晶片與 10G-PON 平台整合方案服務全球寬頻運營商，目前已獲歐洲一線寬頻運營商採用，將用於 2025 年陸續商轉、服務終端用戶。

聯發科與達發在過去三年，已有超過 30 個搭載 Wi-Fi 7 的 10G-PON 專案成功獲多個全球 Tier 1 運營商設計採用 (design win)，其中，若干專案預計將於 2025 年年初開始陸續通過歐洲一線運營商最終測試並開始商轉，同時也與全球多家 ODM/OEM 夥伴合作，提供可靠的一站式解決方案，幫助中小型寬頻業者快速推出服務。

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聯發科與達發科的 Wi-Fi 7 與 10G-PON 方案支援各種主流軟體作業系統與開發環境，包括 prplOS、RDK-B、OpenWrt 與 OpenSync 等，充分滿足運營商客戶對軟體客製化及產品差異化的目標。

此外，有鑑於用戶有感近年電價攀升，聯發科與達發的方案內建智慧自適應電壓調整 (AVS，Adaptive Voltage Scaling) 節能設計可有效地動態降低設備能耗，更能幫助運營商落實對減碳排、環境保護的承諾。目前解決方案也獲得歐洲一線運營商認可，為同級中最低功耗、能效比最高的晶片。

聯發科與達發的平台所能提供的服務超乎晶片本身，具備極佳開發彈性與延展性的完整軟硬體解決方案，可降低運營商設計、維修、客服等維運複雜度，且當運營商希望以同一方案擴大與升級其所能夠服務的區域與規格時，雙方緊密合作的解決方案更能在跨洲際、跨區域營運需求下，加速產品問世及縮短服務部署時間。