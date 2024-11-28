建商欣巴巴送件擬發行13 億元無擔保可轉債市場籌資

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-28 12:55

‌



建商欣巴巴 (9906-TW) 在 2024 年前三季稅後純益達 3.25 億元，每股純益 3.77 元，同時，欣巴巴爲支付營建工程所需求資金。擬發行 13 億元無擔保可轉債進行市場籌資，並已向金管會件送件，主辦券商爲國泰證券。

欣巴巴在 2024 年下半年新個案完工入帳的有利挹注之下，扭轉上半年的虧損局面，欣巴巴第三季在建案密集交屋挹注之下，稅後純益 3.28 億元，並弭平上半年虧損，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。

‌



欣巴巴 2024 年前三季營收 49.43 億元，毛利率 28.16%，年減 0.78 個百分點，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。

欣巴巴 2024 年累計上半年營收 7.22 億元，稅後小幅虧損 334 萬元，每股淨損 0.04 元。不過，欣巴巴 7 月營收跳升至 13.93 億元，8 月也達 6.77 億元，第三季營收 22.21 億元，單季稅後純益 3.28 億元，主要是欣巴巴在桃園龜山「欣時代」案 4 月完工並陸續展開交屋，入帳高峰期將落在下半年，第 3 季起營運大幅走升。

欣巴巴 2024 年已有桃園龜山「欣時代」完工交屋中，「欣時代」案總銷 28、29 億元，已售逾 9 成並且在 4 月完工，但上半年的貢獻度並不大，7 月起才真正進入交屋高峰期，今年內有望全數完成交屋。

欣巴巴在第四季還將有總銷 12 億元的台南「欣府城 - 一品樓」完工入帳，該案已全數完銷。欣巴巴指出，今年完工案量達到 40 多億元，下半年營收優於上半年，毛利率也同步看升。