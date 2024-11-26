〈台幣〉川普2.0高關稅議題升溫 升轉貶收32.51元

美國即將上任的新總統川普表態將對加拿大、墨西哥和中國加收關稅，市場憂心通膨壓力，恐影響美國聯準會接下來的降息速度， 新台幣 今 (26) 日午盤過後轉貶，終場收在 32.51 元，貶值 2.5 分，台北外匯經紀公司成交值 11.54 億美元，處區間整理。

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法人分析，隨著感恩節假期到來、美股財報季接近結束，聯準會會議紀要和美國個人消費支出通膨數據將成為本周焦點。

不過，法人提醒，依據路透社報導，美國商會向會員發出電郵表示，美國商務部最快將於 11 月 28 日感恩節前公布新一波對中國的出口限制，新管制名單將增加 200 間中國晶片業者，且下個月還會公布另一套限制向中國出口高頻寬記憶體晶片的規則，對市場風險情緒的後續影響有待觀察。