台積電高雄2奈米廠今進機 明年上半年試產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 19:32

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晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 高雄 2 奈米廠今 (26) 日低調舉行進機典禮，預計明年上半年開始試產，成為台積電在高雄的首座晶圓廠 (P1)，高雄市長陳其邁也指出，因應全球半導體對於先進製程晶片的需求強勁，台積電進機時程較預期提早半年。

台積電 2 奈米製程將於明年量產，總共在新竹寶山和高雄兩地建置 2 奈米產能，其中，新竹寶山第 1 座 2 奈米廠已於今年 4 月進機，將於明年生產，寶山第 2 座 2 奈米廠則預計在 2026 年量產，台積電高雄第 1 座 2 奈米廠也將於明年上半年進入試產。

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陳其邁先前透露，台積電高雄廠 P1 廠明年正式量產，P2 廠興建中，P3 廠 10 月動工，P4、P5 廠近期已向高雄市政府申請設廠，在高雄至少就有五個建廠計畫，帶動地方經濟繁榮。