〈陸股盤後〉川普再打關稅牌 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-26 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（26 日）收盤同步走低，美國準總統川普周一在社交平台 Truth Social 上聲稱，將對中國進口商品再加徵 10% 關稅，打擊市場信心。

滬指周二收盤跌 0.12% 報 3,259.76 點，深證成指跌 0.84% 報 10,333.23 點，創業板指跌 1.15% 報 2,150.1 點。滬深北三市成交額合計人民幣 1.3348 兆元。

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燃氣、汽車、石油、有色、半導體類股走低，食品飲料、物流、旅遊、保險、釀酒、銀行族群上揚。

川普周一在社交平台 Truth Social 上聲稱，將對中國進口商品再加徵 10% 關稅，理由是麻醉劑等非法藥物大量湧入。

據《彭博》報導，川普說，他跟中國多次談到打擊毒品的問題，「尤其是被運進美國的芬太尼，但都沒有用」。他提到，中國官員曾向他保證，抓到毒販就處死，「但沒有任何下文」。

川普說，在中方停止這些行為前，他將對中國商品額外加徵 10% 的關稅。

另外，川普也在另一則 Truth Social 的貼文上表示，他將簽署一道在上任第一天就生效的行政命令，對所有加拿大和墨西哥產品加徵 25% 關稅，理由是進入美國的移民和毒品太多。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對此聲稱：「關於美國對華徵收關稅的問題，中方認為中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰和關稅戰不會有贏家」。

劉鵬宇表示：「中方已採取措施打擊販毒活動，並向美方通報涉美禁毒執法行動進展，這些證明了有關『中國故意促使芬太尼流入美國』的言論毫無根據，違背事實和現實。」

法國外貿銀行（NatixisA）資深經濟學家 Gary Ng 指出：「對市場而言，這無疑是一個震撼消息，對中國資產尤其是出口相關產業造成壓力，因為額外關稅會讓企業利潤承壓。但相比美國對加拿大和墨西哥徵收的 25% 關稅，這次的規模不算太大，因此，投資人可能仍會觀察後續發展，尤其是 60% 關稅是否會真的會上路。」

野村證券首席宏觀策略師松澤那加則說：「對中國加徵 10% 的全面性關稅，規模沒有他此前提到的 60% 那麼大，但這次宣布以更具體的形式出現，因此，初步反應仍然偏負面。」