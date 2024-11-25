中國向輝達拋橄欖枝 願打造友善外資環境

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-25 21:05

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中國商務部副部長王受文周一在北京舉行的一次會議上對輝達 (NVDA-US) 全球業務營運執行副總裁普利 (Jay Puri) 表示，中國歡迎輝達的存在，並旨在替外國企業創造更好的商業環境。

王受文與普利會面之際，拜登政府即將公布對中國的新出口限制，旨在進一步限制中國企業獲得半導體。

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商務部引述王受文的話稱，中國商務部願與美方加強溝通，並推動兩國經貿關係重回「正軌」。

根據美國商會上周在一封電郵中告訴會員，拜登政府最快本周公布新的對陸出口限制措施。新規定可能將多達 200 家中國片公司列入貿易限制名單，禁止大多數美國供應商出貨給這些公司。

路透報導指出，美國商務部計劃在本周四 (28 日) 感恩節假期前公布。