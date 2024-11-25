不要低估貿易戰風險！美銀估新興市場貨幣下跌5% 人民幣首當其衝

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-25 20:07

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美銀策略師 David Hauner 帶領的團隊預估，人民幣將首當其衝，如果川普政府對中國商品徵收 40% 關稅，明年上半年人民幣兌美元匯率將跌至 7.6。分析師團隊還說，如果真的祭出 60% 的關稅，人民幣兌美元匯率將跌至 8，而目前的水準約為 7.24。

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Hauner 在一份標題為「保持看空！」(Stay bearish！) 報告中說，這將波及其他新興市場資產。他預測，雖然新興市場貨幣可能下跌 5%，但油價下跌可能會給高收益主權債務帶來壓力，讓利差擴大多達 100 個基點。就像 2018 年貿易戰一樣，新興市場的資本外流和更高的風險溢價可能出現。

Hauner 寫道：「市場不僅對關稅的規模感到自滿，而且對它們對全球成長的副作用以及引發硬著陸的可能性感到自滿。」他指出，新關稅將在經濟活動已經大幅疲軟的情況下推出。

自從川普重返白宮以來，由於擔心額外的貿易關稅和俄烏戰爭升級的跡象，MSCI 新興市場貨幣指數下跌了約 1%。東歐貨幣受到的衝擊最大。

美銀表示，如果貿易戰的說法成為現實，一些新興市場資產可能出現反向買進機會。美銀預估美元將在第一季觸頂。