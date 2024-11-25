不要低估貿易戰風險！美銀估新興市場貨幣下跌5% 人民幣首當其衝
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-25 20:07
美銀 (BAC-US) 策略師表示，投資人低估川普擔任總統期間的貿易戰風險，預估明年上半年新興市場貨幣將下跌 5%，主權債務將遭到拋售。
美銀策略師 David Hauner 帶領的團隊預估，人民幣將首當其衝，如果川普政府對中國商品徵收 40% 關稅，明年上半年人民幣兌美元匯率將跌至 7.6。分析師團隊還說，如果真的祭出 60% 的關稅，人民幣兌美元匯率將跌至 8，而目前的水準約為 7.24。
Hauner 在一份標題為「保持看空！」(Stay bearish！) 報告中說，這將波及其他新興市場資產。他預測，雖然新興市場貨幣可能下跌 5%，但油價下跌可能會給高收益主權債務帶來壓力，讓利差擴大多達 100 個基點。就像 2018 年貿易戰一樣，新興市場的資本外流和更高的風險溢價可能出現。
Hauner 寫道：「市場不僅對關稅的規模感到自滿，而且對它們對全球成長的副作用以及引發硬著陸的可能性感到自滿。」他指出，新關稅將在經濟活動已經大幅疲軟的情況下推出。
自從川普重返白宮以來，由於擔心額外的貿易關稅和俄烏戰爭升級的跡象，MSCI 新興市場貨幣指數下跌了約 1%。東歐貨幣受到的衝擊最大。
美銀表示，如果貿易戰的說法成為現實，一些新興市場資產可能出現反向買進機會。美銀預估美元將在第一季觸頂。
不過就目前而言，策略師建議買進美元兌新興市場貨幣，尤其是兌人民幣和南非鍰。他們也看好巴西、匈牙利、波蘭和土耳其的地方債券，但建議等待美元在 2025 年初觸頂。
- AI投資趨勢專家觀點
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 康寧欲解決歐盟反壟斷調查 提出讓步承諾
- 預計北京將推更多刺激政策 外資巨頭仍樂觀看待中國股市
- 川普2.0時代來了！ 法人看好日股價值型投資機會
- 〈台股風向球〉美續降息機率恐不到6成 挑戰月線靠個股零星維繫火種
下一篇