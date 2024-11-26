傳以色列、真主黨達成停火協議 原油與黃金價格齊挫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-26 00:31

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根據多家外媒周一 (25 日) 報導，以色列和黎巴嫩已就停火協易達成共識。消息傳出後，由於中東緊張局勢有所緩解，國際油價和黃金價格雙雙大跌。

截稿前，明年 1 月交割的布蘭特原油期貨下跌 2.63%，至每桶 73.19 美元；明年 1 月交割的西德州原油期貨下跌 2.93%，至每桶 69.15 美元。與此同時，現貨黃金大跌 2.94%，至每盎司 2,632.84 美元，稍早一度跌逾 3%。

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以色列周一表示正朝著與真主黨停火的方向邁進，但仍有一些問題需要解決。黎巴嫩官員表達了謹慎的樂觀態度，但表示以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 不可信任。

另據以色列當地多家媒體周一報導，以色列國家安全內閣將於當地時間周二 (26 日) 開會批准與黎巴嫩真主黨的停火協議。以色列電視台第 12 頻道報導稱，停火協議最終文本已於周一確定。對於上述說法，以色列官方暫未證實。

瑞銀 (UBS) 的分析師 Giovanni Staunovo 表示：「似乎以色列和黎巴嫩停火的消息是油價下跌的原因，儘管兩國衝突並未導致供應中斷，而且在最近一次油價下跌之前，石油的風險溢價已經很低。」

油價期貨集團 (Price Futures Group) 資深分析師 Phil Flynn 在周一的一份報告中說，石油市場因供應中斷擔憂忐忑不安，價格也上下浮動。