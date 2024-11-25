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康寧欲解決歐盟反壟斷調查 提出讓步承諾

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-25 19:38

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康寧欲解決歐盟反壟斷調查 提出讓步承諾(圖：REUTERS/TPG)

根據外媒周一 (25 日) 報導，全球玻璃基板與光纖龍頭廠康寧 (Corning)(GLW-US) 提出一系列承諾，以解決歐盟對其智慧手機銀幕抗裂 (break-resistant)「大猩猩玻璃」(Gorilla Glass) 涉嫌獨家交易的反壟斷調查。

歐盟執委會周一表示，正在就康寧的提議徵求意見解決反壟斷擔憂。該機構表示，這家美國玻璃公司分法將競爭對手排除在大部份市場之外，減少客戶選擇且提高價格，不只扼殺企業創新，也損害全球消費者利益。


據了解，康寧提出的補救措施包括其與原始設備製造商 (OEM) 和製造業就供應 Alkali-AS(大猩猩玻璃) 達成的所有協議中的獨家交易條款，並且不在未來全球範圍內的協議中使用此類條款，或者其他有相同或類似效果的條款。

簡而言之，康能承諾放棄對企業的採購要求，並停止以此類為條件提供價格優勢。康寧以大猩猩玻璃品牌銷售一種抗裂玻璃，用於手機、平板電腦和智慧手錶的外殼。

歐盟本月稍早表示，已針對康寧與蘋果等手機製造商和原玻璃加工企業之間的獨家供應協議展開反壟斷調查，這些協議可能將競爭對手的玻璃生產商排除在很大一部分市場之外。

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