康寧欲解決歐盟反壟斷調查 提出讓步承諾

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-25 19:38

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歐盟執委會周一表示，正在就康寧的提議徵求意見解決反壟斷擔憂。該機構表示，這家美國玻璃公司分法將競爭對手排除在大部份市場之外，減少客戶選擇且提高價格，不只扼殺企業創新，也損害全球消費者利益。

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據了解，康寧提出的補救措施包括其與原始設備製造商 (OEM) 和製造業就供應 Alkali-AS(大猩猩玻璃) 達成的所有協議中的獨家交易條款，並且不在未來全球範圍內的協議中使用此類條款，或者其他有相同或類似效果的條款。

簡而言之，康能承諾放棄對企業的採購要求，並停止以此類為條件提供價格優勢。康寧以大猩猩玻璃品牌銷售一種抗裂玻璃，用於手機、平板電腦和智慧手錶的外殼。