〈美股早盤〉川普新財長提振市場情緒 主要指數開盤走高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-25 22:46

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美股主要指數周一 (25 日) 開盤走高，藍籌股道瓊指數創下歷史新高，主要受川普政府提名班森特 (Scott Bessent) 出任財政部長情緒推動。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 460 點或近 1%，那斯達克綜合指數漲逾 190 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲逾 1%。

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美股開盤前主要指數期貨走揚，標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨均漲 0.5%，而美國十年期公債殖利率下跌 7 個基點，至 4.33%、羅素 2000 小盤股指數漲幅超過 1%。

交易員樂見川普選擇班森特出任財政部長，押寶這位避險基經經理能將華爾街思維帶入這一職位，並且軟化川普對全面減稅和貿易關稅的支持。

班森特的提名緩解了大眾對這位即將上任的總統的通膨議程的擔憂，通膨議程曾引發政府債券的拋售，將基準公債殖利率推高至 4.5% 的 4 個月高點。這位 Key Square Group 避險基金經理表示，他將支持川普的關稅和減稅計畫，但投資人預估他會優先考慮經濟和市場穩定。

Robeco 多元資產策略主管 Colin Graham 表示：「市場現在可以為政策規劃一條道路，班森特在關稅問題上被視為較為溫和，因此可能被視為對債市有利。」

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 策略師 Lori Calvasina 預估，在強勁的經濟和獲利增長的推動下，標普 500 指數到 2025 年底將達到 6,600 點的水準，漲幅約為 11%

Plurimi Wealth Management Group 投資長 Patrick Armstrong 則說，相較之下，債券殖利率飆升將削弱股市的活力和高估值。

Armstrong 在受訪時表示：「如果你持有 5% 的公債，那麼本益比將無法持續。意外的通膨同時扼殺了公債和大型科技股。」

截至台北時間周一（25 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.13%，至每股 232.46 美元

據花旗研究公司稱，蘋果計劃在 12 月發布 iOS 18.2，其新的 Apple Intelligence 功能可能會決定 iPhone 更換周期的速度。雖然推出的確切日期未知，但 MacRumors 認為日期可能是 12 月 9 日星期一。

花旗維持對蘋果的買入評等和美股 255 美元的目標價。該銀行預估，iPhone 17 的更新周期將在 2025 年底和 2026 年提振銷售量。該公司預測 2024 年銷售量為 2.27 億台，2025 年為 2.46 億台，2026 年為 2.53 億台。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.69%，至每股 25.41 美元

根據外媒報導，美國政府計劃將英特爾的初步聯邦晶片補貼從 85 億美元削減至 80 億美元以下。知情人士表示，這項變更考慮到五角大廈曾向英特爾提供的價值 30 億美元的晶片製造合約。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.37%，至每股 140 美元

根據外媒報導，輝達憑藉其人工智慧 (AI) 晶片已超越微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 成為全球市值最高的公司。其最新一代 Blackwell 晶片可能是其最重要的時刻。 Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 稱看到輝達最新晶片的「巨大需求軌跡」。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：