特斯拉市值狂飆 瑞銀警告：市場情緒大於基本面看好
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-26 01:50
自美國大選以來，特斯拉市值已增逾 3,500 億美元，華爾街一片看漲。然而在市場狂歡之際，瑞銀卻給特斯拉潑了盆冷水。
瑞銀分析師周一 (26 日) 在一份報告中警告，美國大選後，特斯拉股價飆升更多是由於市場的過度興奮，而不是其業務基本面的實際改善。雖然自川普獲勝以來出現可能有利於特斯拉的政策提議，但這些變化對該公司來說並不是絕對的好事。
首先，電動車稅收抵免可能被取消。雖然有一些政策提案可能對特斯拉有利，但並非全是絕對的好消息。如果消費者購買電動車的稅收抵免被取消，特斯拉可能不得不降低價格來維持競爭力。
其次，放鬆的監管環境對人工智慧 (AI) 和自動駕駛更友善。在川普政府下，AI 和自動駕駛技術的監管環境可能會更寬鬆，但特斯拉目前尚未準備好推出完全成熟的機器人計程車(Robotaxi)，因此短期內可能無法充分利用這些政策優勢。
瑞銀分析師 Joseph Spak 指出，特斯拉股票的上漲主要是由市場的「動物精神」或「動量」所驅動的。這裡的「動物精神」通常指的是投資人的非理性行為，例如跟風投資，而「動量」指的是股價因為之前的上漲而繼續上漲的趨勢。
Spak 雖然對特斯拉維持「賣出」評等，他還是將特斯拉目標價從每股 197 美元調高到美股 226 美元。
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤中股價下跌 1.27%，每股暫報 348.10 美元。
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉川普新財長提振市場情緒 主要指數開盤走高
- 不要低估貿易戰風險！美銀估新興市場貨幣下跌5% 人民幣首當其衝
- 傳以色列、真主黨達成停火協議 原油與黃金價格齊挫
- 輝達秀出新AI模型「Fugatto」各種聲音生成難不倒它
下一篇