特斯拉市值狂飆 瑞銀警告：市場情緒大於基本面看好

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-26 01:50

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自美國大選以來，特斯拉市值已增逾 3,500 億美元，華爾街一片看漲。然而在市場狂歡之際，瑞銀卻給特斯拉潑了盆冷水。

瑞銀分析師周一 (26 日) 在一份報告中警告，美國大選後，特斯拉股價飆升更多是由於市場的過度興奮，而不是其業務基本面的實際改善。雖然自川普獲勝以來出現可能有利於特斯拉的政策提議，但這些變化對該公司來說並不是絕對的好事。

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首先，電動車稅收抵免可能被取消。雖然有一些政策提案可能對特斯拉有利，但並非全是絕對的好消息。如果消費者購買電動車的稅收抵免被取消，特斯拉可能不得不降低價格來維持競爭力。

其次，放鬆的監管環境對人工智慧 (AI) 和自動駕駛更友善。在川普政府下，AI 和自動駕駛技術的監管環境可能會更寬鬆，但特斯拉目前尚未準備好推出完全成熟的機器人計程車(Robotaxi)，因此短期內可能無法充分利用這些政策優勢。

瑞銀分析師 Joseph Spak 指出，特斯拉股票的上漲主要是由市場的「動物精神」或「動量」所驅動的。這裡的「動物精神」通常指的是投資人的非理性行為，例如跟風投資，而「動量」指的是股價因為之前的上漲而繼續上漲的趨勢。