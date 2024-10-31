〈日月光法說〉Q4營收持平上季 今年先進封測業績超過5億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-31 17:12

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全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (31) 日召開法說會，財務長董宏思說，今年第四季受全球經濟環境影響，旺季效應不如往年，不過，先進封測需求續強，今年全年相關業績將超過 5 億美元，且看到客戶有越來越多需求，明年將再持續成長。

法人估，日月光投控第四季營收大致持平上季，其中，封測業績小幅成長，稼動率與上季相當，維持 65-70%，毛利率也持平上季；EMS 業績則季減個位數，營益率季減 1 個百分點。

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日月光投控先前預估，今年先進封測營收將增加 2.5 億美元，董宏思則說，今年相關業績會超過 5 億美元，提前達成先進封測營收翻倍的目標，尤其，先進測試今年主要專注在建立產能，因此業績貢獻相對小，預期明年起貢獻將顯著提升。

董宏思補充，集團持續發展不同業務，包括晶圓挑揀、最終測試與老化測試，也與現有客戶及潛在客戶合作，積極拓展一站式 (Turnkey) 服務，看好一站式服務將為公司發展先進測試提供優勢，預期明年先進測試佔整體先進業務的比重將超過 1 成，甚至有可能達 15-20%。