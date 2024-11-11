日月光投控10月營收564億元 創23個月新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-11 17:32

‌



全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (11) 日公布 10 月營收 564.26 億元，月增 1.52%，年增 0.46%，累計前 10 月營收 4895.72 億元，年增 2.53%；受惠客戶需求回溫，加上 10 月開始接獲晶圓大廠的 CoWoS-L 外包訂單，日月光投控創下 23 個月來新高。

日月光投控 10 月在封裝測試及材料營收 293.2 億元，月增 0.5%，年增 3.5%；。

‌



日月光投控先前指出，今年第四季受全球經濟環境影響，旺季效應不如往年，不過，先進封裝需求續強，今年全年相關業績將超過 5 億美元，且看到客戶有越來越多需求，明年將再持續成長。

此外，日月光投控也積極發展先進測試，包括晶圓挑揀、最終測試與老化測試，透過拓展一站式 (Turnkey) 服務，提高集團整體競爭力，日月光投控預期，明年先進測試佔整體先進業務的比重將超過 1 成，甚至有可能達 15-20%。