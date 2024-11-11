日月光投控10月營收564億元 創23個月新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-11 17:32
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (11) 日公布 10 月營收 564.26 億元，月增 1.52%，年增 0.46%，累計前 10 月營收 4895.72 億元，年增 2.53%；受惠客戶需求回溫，加上 10 月開始接獲晶圓大廠的 CoWoS-L 外包訂單，日月光投控創下 23 個月來新高。
日月光投控 10 月在封裝測試及材料營收 293.2 億元，月增 0.5%，年增 3.5%；。
日月光投控先前指出，今年第四季受全球經濟環境影響，旺季效應不如往年，不過，先進封裝需求續強，今年全年相關業績將超過 5 億美元，且看到客戶有越來越多需求，明年將再持續成長。
此外，日月光投控也積極發展先進測試，包括晶圓挑揀、最終測試與老化測試，透過拓展一站式 (Turnkey) 服務，提高集團整體競爭力，日月光投控預期，明年先進測試佔整體先進業務的比重將超過 1 成，甚至有可能達 15-20%。
法人估，日月光投控第四季營收大致持平上季，其中，封測業績小幅成長，稼動率與上季相當，維持 65-70%，毛利率也持平上季；EMS 業績則季減個位數，營益率季減 1 個百分點。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Q3純益近97億元寫7季高點 前三季賺逾半股本
- Q4營收持平上季 今年先進封測業績超過5億美元
- 日月光ISE Labs前往墨西哥設廠 擴大供應北美客戶
- 〈鉅祥展望〉接單產品應用結構朝有利發展 前三季EPS達3.91元
上一篇
下一篇