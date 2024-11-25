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〈台股盤後〉尾盤爆量壓盤 漲幅收斂至44點 月線、2萬3大關前飲恨

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-25 14:03

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〈台股盤後〉尾盤爆量壓盤 漲幅收斂至44點 月線、2萬3大關前飲恨。(圖：shutterstock)

在美股 22 日道瓊上漲 400 點激勵下，台股早盤氣勢洶湧，勁揚逾 200 點，一度突破 23000 點，不過台積電、聯發科等權值股由紅翻黑，漲幅收斂，最後一檔爆出 1330 億元的大量壓盤，終場僅上漲 44.05 點，收 22948.37 點，23000 點大關及月線得而復失，成交量擴大至 4689.02 億元。

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 跌 10 元，跌幅約 1%，收 1030 元；聯發科 (2454-TW) 跌 30 元，跌幅逾 2%，收 1280 元；鴻海 (2317-TW) 漲近 3%、廣達 (2382-TW) 漲近 1%、日月光投控 (3711-TW) 約於平盤上。


AI 類股走勢強勁，光通訊部分，上詮 (3663-TW)、華星光 (4979-TW) 紛紛亮燈漲停；伺服器部分，緯創 (3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 均漲半根停板上下；散熱部分，一詮 (2486-TW) 漲近 9%，奇鋐 (3017-TW) 漲逾 2%

近期切入 AI 話題的 BBU 族群仍表現亮眼，加百裕 (3323-TW)、系統電 (5309)、興能高 (6558-TW)、正崴 (2392) 紛紛漲停。

世界 12 強棒球賽台灣隊 24 日擊敗日本奪冠，帶動相關類股上攻，大魯閣 (1432-TW) 直奔漲停，愛爾達 (8487-TW) 也漲約 4%；統一 (1216-TW)、統一超 (2912-TW) 也漲逾 2%；棒球概念金控股，富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 走紅上演慶祝行情。

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興能高35.49.94%
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富邦金90.51.34%
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