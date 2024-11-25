〈台股盤後〉尾盤爆量壓盤 漲幅收斂至44點 月線、2萬3大關前飲恨

在美股 22 日道瓊上漲 400 點激勵下，台股早盤氣勢洶湧，勁揚逾 200 點，一度突破 23000 點，不過台積電、聯發科等權值股由紅翻黑，漲幅收斂，最後一檔爆出 1330 億元的大量壓盤，終場僅上漲 44.05 點，收 22948.37 點，23000 點大關及月線得而復失，成交量擴大至 4689.02 億元。