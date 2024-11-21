〈財報〉百度Q3營收年減3% 創逾兩年來最大降幅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-21 21:05

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中國科技巨擘百度 (Baidu) 周四 (21 日) 公布 2024 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，由於中國經濟低迷削弱其在生成式人工智慧 (AI) 領域的努力，也影響廣告支出疲軟，該季營收創下 2022 年以來最大降幅，僅符合華爾街分析師預期，不過獲利表現仍亮眼，年增逾一成。

截稿前，百度 (BIDU-US) 美股 ADR 周四盤前下跌 2.42%，每股暫報 84.65 美元；百度 (09888-HK) 同日香港股價小跌 0.18%，收每股 83.85 港元。

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根據財報，百度第三季營收年減 3% 至人民幣 336 億元 (以下單位皆同)，符合分析師預期、淨利年增 14% 至 76.3 億元，高於市場普遍預估的 46.7 億元。

圖：百度財報

值得注意的是，百度第三季線上行銷部門營收下滑 4% 至 188 億元，略低於分析師預估的 188.9 億元；核心業務營收報 265.24 億元，年增持平；非線上營收年增 12% 至 77 億元。

圖：百度財報

市場分析認為，百度能夠抵消廣告收入的一些疲軟，這要歸功於其非線上行銷業務的成長勢頭，這在很大程度上得益於其人工智慧 (AI) 雲端業務的推動。該公司上周推出新的 AI 產品，包括智慧眼鏡和軟體開發工具。

百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏說：「百度核心第三季營收表現平平，反映出我們網路行銷業務的持續疲軟，但 AI 雲端業務的成長抵消了這一影響。」

財報還顯示，百度文心一言目前每天處理 15 億次用戶查詢和互動，遠超 5 月的 2 億次。

儘管如此，這家中國網路巨擘的「AI 優先」成長策略帶來的回報並不令人映象深刻，要完全實現變現還需要一點時間，文言一心的在中國的使用率落後字節跳動旗下豆包、其核心業務正在被小紅書和抖音等新的社群沒提平台吸引。

李彥宏表示：「文心大模型日益成長的呼叫量，證明我們強大的 AI 能力正在獲得更廣泛的市場認可。儘管面臨短期壓力，我們仍然堅定地堅持以 AI 為中心的策略，並對我們的長期發展軌跡充滿信心。」

另外，百度在 AI 方面的努力還包括自駕汽車，該公司周四表示已經在幾個城市開始營運最新一代的「蘿蔔快跑」(Apollo Go) 無人駕駛計程車，這種無人駕駛計程車輛目前暫中國全國自駕計程車的 70%。