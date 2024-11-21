阿里巴巴成立電商事業群 整合中國國內與國際電商平台

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-21 19:43

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根據阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 周四 (21 日) 提交給證券交易所的一份文件中表示，該集團成立「阿里電商事業群」(Alibaba E-commerce Business Group) 將中國國內與國際電商業務整合在一起，並且任命阿里國際數字商業集團執行長蔣凡負責，向阿里巴巴執行長吳泳銘匯報工作。

據了解，新事業群把淘寶和天貓以及阿里巴巴國際數字商業集團 (AIDC) 整合在一起，該集團經營的平台包括跨境電商全球速賣通和批發 B2B 網站 Alibaba.com，以及二手平台閒魚。

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此次成立新的電商事業群，是吳泳銘作為阿里集團執行長，面向未來在電商領域如何用好國內和國際兩種資源形成發展合力做出的新思考和新行動。此舉彰顯阿里巴巴投資核心電商業務的決心，透過顯著的綜效，更能支持商家捕捉全球市場機遇，實現更大的成長。

去年 9 月，吳泳銘出任阿里巴巴集團執行長，之後明確了「用戶為先、AI 驅動」的戰略重心，做出戰略取捨，聚焦核心業務，並兼任淘天集團和雲智能集團執行長，推進管理團隊年輕化，對組織陣型、業務策略進行大刀闊斧的改革。

吳泳銘周四在給全體員工的信中說：「時代快速進步，25 歲的阿里巴巴仍要以創業的心態，不斷創新，以履行為中小企業服務的使命，持續為社會創造價值。」

信中還提到，中國與全球的電力商業態都在進入新的時代，全球化的供應鏈能力、履約能力與消費者服務能力，將決定未來的競爭格局。