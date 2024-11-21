傳Uber擬投資小馬智行美股IPO

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-21 20:02

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外媒周四 (21 日) 援引知情人士消息報導，叫車公司 Uber(UBER-US) 計劃投資中國自駕新創企業小馬智行 (Pony.ai) 在美國的首次公開發行，預估將於下周定價，此前這家自駕公司規模有所擴大。

知情人士透露，Uber 正尋求在小馬智行 IPO 中購買超過 1,000 萬美元的股份，而且未來可能會考慮在美國之外的合作夥伴中使用小馬智行人工智慧 (AI) 技術。不過相關討論仍在進行，潛在投資規模尚未敲定。

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截稿前，Uber 代表拒絕置評，小馬智行則沒有回應置評請求。

據了解，Uber 最近與其他幾家自動駕駛技術公司合作，包括機器人計程車營運商 Waymo，以及對 Wayve 技術有限公司的一筆未披露的投資。該公司還與中國的文遠知行 (WeRide) 在阿布達比簽署一項自動駕駛計程車服務協議，後者上個月在美國進行了 IPO 融資。

知情人士說，小馬智行的 IPO 最初預計將於 11 月 21 日定價，但由於這家中國公司要解決監管機構的問題，IPO 被推遲了。外媒取得的交易條款顯示，該公司的美國存託股票也從先前計畫的 1,500 萬股增加到 2,000 萬股，可能募資 2.6 億美元，價格區間為每股 11 至 13 美元。

小馬智行成立於 2016 年，在美國和中國開發和營運自動駕駛車隊，車輛包括卡車和機器人計程車。該公司已獲准在北京、深圳和廣州提供收費、完全無人駕駛的計程車服務。