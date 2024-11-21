美上周初領失業金人數降至4月來新低 颶風負面影響消退

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-21 23:30

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根據美國勞工部 (DOL) 周四 (21 日) 公布數據，美國上周初領失業金人數意外降至去年 4 月以來新低，先前颶風帶來的負面影響似乎消退，顯現就業市場仍然穩健。

美國上周初領失業金人數降至 4 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，截至 11 月 16 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.3 萬人，低於市場預期的 22.0 萬，較修正後前值 21.9 萬人減少 6 千人，4 周移動平均值報 21.775 萬人。

截至 11 月 9 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 190.8 萬人，高於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 187.2 萬人增加 3.6 萬人，創下 2021 年 11 月 13 日以來新高，主要是先前波音 (BA-US) 罷工影響，不過現已解決，4 周移動平均值報 187.925 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

分析師預估，至少在短期內，初領失業金人數將穩定在當前水準附近，此前一段時間的波動與波音工人長達數周的罷工和近期颶風造成的東南部各州企業中斷有關。雖然最近有一些引人注目的裁員公告，但幾乎沒有跡象表明裁員會普遍增加。

先前颶風帶來的負面影響似乎已經消退。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，初領失業金人數的四周移動平均值降至 217,750 人，這是自 5 月以來的最低水準。下周公布的失業金申請報告可能會讓 11 月的就業市場狀況更加明朗。