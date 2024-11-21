〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 輝達股價走揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-21 22:51

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美股主要指數周四 (21 日) 漲跌互現，儘管開盤前輝達股價和就業市場數據支撐主要股指期貨走勢。輝達開盤一度漲近 5% 後轉跌逾 1%，截稿前上漲 1.8%。

截稿前，道瓊工業指數跌近 12 點或 0.03%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.5%。

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另一方面，比特幣價格正在逼近歷史高點 10 萬美元，原因是市場樂觀地認為，川普對加密貨幣的支持預示著加密貨幣市場的繁榮，目前川普的過渡團隊已經開始討論是否在白宮設立一個專門負責數位資產政策的職位。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 2.9% 報 97,307.79 美元，先前一度逼近 9.8 萬美元大關。自川普 11 月 5 日贏得大選以來，整個加密貨幣市值成長約 9,000 億美元。

瑞銀財富管理公司歐洲、中東和非洲投資長 Themis Themistocleous 受訪時表示：「地緣政治總是有可能為市場帶來波動，我們已經看到烏克蘭正在發生的事情。我們一直建議客戶將石油或石油衍生品納入其投資組合，以便能夠避險地緣政治相關的潛在波動。」

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數降至 4 月以來新低，先前颶風帶來的負面影響似乎已經結束，美國就業市場仍然強勁。

截至台北時間周四（21 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 3.55%，每股暫報 151.07 美元

輝達第四季營收估 367.5 億至 382.5 億美元，區間中位數高於分析師平均預期中位數的 371 億美元，但低於買方預期的 388 億美元。黃仁勳表示，將全力以赴進行 Blackwell 晶片生產，本季交付量將超出我們先前預期。

花旗、小摩等多家華爾街大行績後調高目標價，Melius Research 將輝達目標價從每股 185 美元上調至每股 195 美元。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 2.79%，每股暫報 171.06 美元

根據英國《金融時報》(FT) 報導，美國司法部在周四提交的法庭文件顯示，司法部認為，透過剝離 Chrome 瀏覽器和安卓作業系統，能夠有效削弱 Google 在線上搜尋市場中的主導地位。

如果提案最終被接受，Google 將不得再擁有瀏覽器，並且在未來 5 年內無法重新進入瀏覽器市場。同時司法部也要求 Google 在 6 個月內撥離對搜尋引擎、查詢型 AI 產品和廣告技術的投資。

微策略 (MSTR-US) 早盤股價上漲 12.89%，至每股 534.93 美元

隨著比特幣突破 98,000 美元再創歷史新高，以比特幣目前 98,318.7 美元的價格，微策略 (Microstrategy) 比特幣持倉大賺逾 160 億美元。先前消息，截至 2024 年 11 月 17 日，微策略總計持有 331,200 枚比特幣，總購買成本約 165 億美元，均價約 4,9874 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.3 萬，預期 22 萬，前值 21.9 萬

美國上周續領失業金人數報 190.8 萬，預期 187 萬，前值 187.2 萬