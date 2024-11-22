歐盟反壟斷新官上任 傳亞馬遜明年面臨數位市場法調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-22 01:40

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路透周四 (21 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜恐面臨歐洲反壟斷監管機構調查，審視這家美國科技巨擘是否在其線上商店偏好自有品牌商品。根據歐盟《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA)，倘若違法將被處以高達全球年營業額 10% 的罰款。

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知情人士透露，即將上任的歐盟反壟斷專員黎貝拉 (Teresa Ribera) 將在未來幾個月內決定是否展開調查以及時程。黎貝拉是接任維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 的歐盟反壟斷專員。

亞馬遜曾表示公司符合歐盟 DMA 規定，自其兩項服務被指定為企業與消費者之間的「守門人」因而受到新規約束以來，該公司一直在與歐盟執委會就其計畫進行建設性的合作。

DMA 於去年生效，該法禁止亞馬遜和其他 6 家大型科技公司在自家平台上偏好自己的產品與服務。

歐盟執委會今年 3 月曾表示，當局正在收集有關亞馬遜在亞馬遜商店 (Amazon Store) 處理自有品牌行事和資訊。該機構周四對於是否將啟動調查一事拒絕置評。

據了解，亞馬遜在 3 月公布的合規報告中表示，其線上商店的排名模型不會區分產品是從自家零售還是賣家銷售，也不會區分自家與第三方產品。