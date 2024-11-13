擔憂川普上任後貿易政策 外資拋售三星 韓股跌至1年新低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-13 18:40

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南韓股市周三 (13 日) 跌至一年來的最低點，因為外國投資者出售了包括三星電子在內的主要出口商，這些公司很容易受到川普保護主義貿易政策的影響。

南韓 KOSPI 指數周三收盤下跌 2.6%，成為亞洲表現最差的指數，因為擔心美國總統當選人提出的關稅和政策，可能會導致通膨走高，引發區域性拋售。

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KOSPI 指數最主要的跌點，來自晶片製造商三星電子和鋼鐵生產商浦項製鐵的貢獻。

南韓國際貿易協會的數據顯示，2023 年出口占南韓國內生產毛額的近 36%。南韓的拋售再次提醒人們，川普對美國的孤立主義願景，尤其是更高貿易壁壘的前景，對在全球化中蓬勃發展的經濟體產生了更明顯的影響。

南韓股市原本就因對權重股三星的擔憂，而陷入困境，與貿易相關的擔憂，帶給市場更大的壓力，

Fibonacci Asset Management Global Pte. 執行長 Jung In Yun 表示：「外資正在拋售韓元和出口商，尤其是三星。」 他表示，現在投資人先出場儲備現金，等到川普效應減弱，再重新回到市場。

自 7 月 Kospi 指數達到高峰以來，三星股價已下跌約 42%。以科技股為主的科斯達克指數跌至 2023 年 1 月以來的最低點。

與此同時，南韓鋅業公司 (Korea Zinc Co.) 決定取消價值 18 億美元的股票發行計畫，讓投資者感到驚訝，這也削弱了市場情緒。