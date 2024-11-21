南韓情報單位稱金正恩可能訪俄 北韓可能會增兵

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-21 08:30

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南韓國家情報院（國情院）周三（20 日）在國會情報委員會全體會議上提出北韓國務委員會委員長金正恩訪問俄羅斯的可能性，並表示北韓可能會增兵。

據《韓聯社》報導，國情院就北韓外務相崔善姬 4 日訪俄，並拜會俄羅斯總統普丁，國情院表示，此次會晤並非禮節性拜訪，可能涉及相當敏感的事宜，雙方可能進行密切磋商。國情院研判，金正恩有可能訪俄。

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國情院表示，烏克蘭戰爭愈拖長，俄羅斯依賴北韓程度愈發加劇，俄羅斯恐因此轉移「不該轉、難以轉」的技術，令人擔憂。今後南韓將密切注視北韓（從俄方）獲得何種武器、裝備和技術。

國情院認為，北韓軍援規模在 1.09 萬人到 1.2 萬人之間。援俄北韓軍在俄羅斯東北部進行適應性訓練後，於 10 月下旬左右被部署至俄羅斯西南邊境庫斯克州。

從目前掌握的情況來看，北韓軍被編入俄國空降旅和海軍陸戰隊，接受戰術和反無人機訓練，部分士兵已參戰。

至於增兵的可能性，國情院表示，隨著戰爭持續和死亡人數增加，普丁可能會要求北京補充兵力。屆時，北韓可能會增兵。由於北韓軍已開始投入前線，可能會出現傷亡，院方正在了解具體作戰情況和傷亡規模。