宣布10兆韓元庫藏股計畫後 三星周一早盤再漲7.5%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-18 14:10

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南韓科技巨頭三星電子股價周一 (18 日) 早盤大漲 7.5%，上周五公司收盤已大漲 7.2%。周五盤後，三星宣布了價值 10 兆韓元 (約 72 億美元) 的庫藏股 (回購) 計畫，將在未來 1 年內買回自家股票。

此前，由於擔心其記憶體晶片業務在人工智慧市場落後，周一大漲後，公司股價今年迄今仍下跌約 28%。

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分析師預計此次回購將為該股提供催化劑，而一些人指出，這也可能有助於創始家族加強控制。由於投資者對其人工智慧晶片的熱情，其競爭對手 SK Hynix Inc. 的股價今年已上漲約 23%。

摩根大通分析師 Jay Kwon 在報告中指出，「突然宣布的回購讓我們感到驚喜，我們認為三星管理層正積極致力於防止股價進一步大幅下跌」。

報告認為，從中長期角度來看，重要的重組以及重獲科技領導地位的戰略 / 行動計畫，對股價將更為關鍵。

三星上周五宣布的股票回購計畫的第一階段，將在 2025 年 2 月之前回購價值約 3 兆韓元的股票，並全部註銷。董事會後續將討論如何最好地利用剩餘的 7 兆韓元股票回購額度。

Clepsydra Capital 的 Sanghyun Park 指出，回購將有助於創始家族透過減少外部持有的股份來加強對公司的控制。他還指出，這可能有助於他們解決附帶問題。

該家族成員已將集團公司股票作為抵押品，以繳納其所持股份的遺產稅，並分期繳納。有些家族也會以股票為抵押向金融機構借款，當股票跌破一定水準時，這些貸款就會帶來追繳保證金的風險。

Park 在 Smartkarma 的報告中指出，自上周以來，當地交易員一直在熱議三星可能會透過短期價格飆升，來應對該家族面臨的抵押品壓力，三星可能會在一段時間內輕鬆守住 53000 韓元的保證金危險區。