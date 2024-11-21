馬斯克稅改第一步：申報app免費用！兩大報稅服務商立刻吐血

鉅亨網編譯許家華 2024-11-21 11:30

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美媒報導，特斯拉 CEO 馬斯克領導的政府效率部（DOGE）正在考慮開發一款免費的移動報稅應用程序。此消息一經傳出，報稅服務提供商 H&R Block 和 Intuit 周二股價便應聲下跌。

截至周二美股收盤，H&R Block(HRB-US) 股價下跌超過 8%，市值縮水至 76 億美元；而 Intuit (INTU-US) 則下跌超過 5%，市值降至 1806 億美元。H&R Block 每年從報稅服務中獲得近 40 億美元的營收，Intuit 的 TurboTax 線上稅務申報平台則貢獻了約 50 億美元的收入，占其總營收的三分之一。

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據《華盛頓郵報》報導，馬斯克及其團隊正討論如何利用移動應用程序簡化美國的報稅流程。此舉被視為改善納稅人與聯邦政府互動的機會。根據政府效率部的推文，自 1955 年以來，美國稅法的字數已激增近 1000%，達到 1600 萬字，這使得納稅人每年需花費 65 億小時準備和申報稅單。

隨著免費報稅應用計劃的消息傳出，H&R Block 的股價一度跌近 9%，Intuit 的股價也一度跌超過 6%。截至周二收盤，H&R Block 下跌 8.2%，Intuit 下跌 5.1%，市值分別蒸發約 6.79 億美元和 97 億美元。

市場分析師對政府介入報稅業務的潛在影響看法不一。儘管有分析指出，DOGE 的稅務申報應用程序可能威脅到 H&R Block 和 Intuit 的收入，但也有分析師認為，這也許是川普正式上任後的工作目標之一，但該計畫不太可能成為優先事項。

傑富瑞分析師發布報告稱，投資者因為這一消息就拋售財捷股票是「沒有根據的」，因為美國 DOGE 的稅務申報應用程序「不太可能在一長串舉措中佔據優先地位」。美國國稅局此前已經推出過稅務申報試點項目，但「幾乎沒有成功」。

周三交易，前一日受驚的投資者紛紛回神，H&R Block 股價上漲 2.08%，Intuit 也收高 1%。

此外，馬斯克在社交媒體上表示，政府效率部將精簡聯邦政府機構，計劃將 428 個機構減少至 99 個。這一改革計劃的時間表設定在 2026 年 7 月 4 日之前，以配合美國建國 250 周年慶典。