馬斯克暗示推7人座SUV將衝擊理想汽車？專家直指1原因稱「為時過早」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-21 08:51

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特斯拉 (TSLA-US) 創辦人馬斯克日前在 X 上發文暗示除 Robovan 外，還可能推出 7 人座 SUV 以及另一款大型車，這讓外界認為是要進攻理想汽車 (02015-HK)(LI-US) 汽車的大本營。

目前特斯拉在售車款有 Model 3、Model Y、Model S、Model X 和 Cybertruck。

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隨著小米、蔚來、極氪、阿維塔等自主品牌也攻入特斯拉腹地圍剿 Model 3、Model Y，若特斯拉還繼續「吃老本」，與比亞迪的差距將會越拉越大。

過去兩年，比亞迪對特斯拉的超越呈現出非常明顯的階段性進展，先是前年第 2 季純電 + 混動全球銷量超越特斯拉，去年第 2 季毛利率首次超越特斯拉，去年第四季純電動車全球銷量首次超越特斯拉，今年第三季營收首次超越特斯拉。

在此背景下，不管是之前傳出的低價版特斯拉，還是現在的大七人座家庭出行工具，都是為了讓特斯拉銷量再上一個階梯。

從馬斯克的口吻來看，這款新車就是主打「家庭」，與「奶爸車王者」理想將打對台，未來將可能成為理想的最強競爭者。理想成功之處在於精準地把握中國家庭購車者的需求，並以此為核心開發產品。理想上月累計交付新車突破 100 萬輛，費時 58 個月，成為中國首個達成百萬交付的新勢力品牌。

但專家認為，特斯拉推出七人座明顯就是想搶攻家庭用戶群體，但若因為推出與理想汽車定位相似的車款就說理想慌了，還為時過早。原因與兩家造車理念有關，若特斯拉是「軟體定義汽車」，理想便是「場景定義汽車」。理想擅長做加法，特斯拉則是減法。

造車邏輯的不同，意味著即便特斯拉造出了與理想一樣的大七座 SUV，本質上跟理想的 L 系列也不是同一物種，並不會給理想造成太大的威脅。

隨著特斯拉這條「鯰魚」加入七人座家庭出行車，勢必有更多的車廠跟進圍剿特斯拉，理想真正要未雨綢繆的，是跟在這條鯰魚後面的其他車廠，這些車廠的捲度是有目共睹的，理想可能躺著中槍。

中國車市有句古話：「得 SUV 者得天下。」SUV 甚至可以讓一個品牌起死回生。

1990 年代，保時捷面臨破產危機，保時捷狠下心背水一戰，推出面向家庭的 SUV「卡宴」。意想不到的是，橫空出世的卡宴上演了一出絕處逢生，在最後關頭拯救了保時捷。即便在今年保時捷銷售慘澹的背景下，卡宴反而逆勢上漲 21%，扛起了銷量的大旗。

一家車廠想在銷量更上一層樓，都繞不開一款 SUV。理想、鴻蒙智行都是這麼過來的。