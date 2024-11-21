比特幣繼續瘋漲創高 力助MicroStrategy成為美股交易額第二大股票

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TradingView 數據顯示，MicroStrategy 周三的交易金額達到 332.7 億美元，僅次於周三盤後發布財報的輝達，輝達當天的交易額為 452 億美元。

MicroStrategy 占周三所有 比特幣 相關股票交易活動的近 64%。此外，追蹤 MicroStrategy 股票每日表現的基金，如 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF ( MSTU-US )，成交量高於 比特幣 現貨 ETF。

交易量激增之際， MicroStrategy 繼續加大其積極購買比特幣的野心。本周早些時候，這家公司宣布以約 46 億美元買入 51780 枚比特幣，這是公司有史以來最大的一輪收購。