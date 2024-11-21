比特幣繼續瘋漲創高 力助MicroStrategy成為美股交易額第二大股票
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-21 13:40
比特幣價格在川普當選後一路飆高，也帶旺一直囤幣的 MicroStrategy Inc.(MSTR-US)，周三 (20 日) 不僅收盤大盤超過 10%，也成為華爾街當天交易金額第二大的股票，僅次於人工智慧 (AI) 巨頭輝達(NVDA-US)。
另一方面，比特幣價格繼續瘋漲，周四將歷史新高一路由 94000 美元往上抬升，至台北時間中午左右已衝破 97000 美元。
TradingView 數據顯示，MicroStrategy 周三的交易金額達到 332.7 億美元，僅次於周三盤後發布財報的輝達，輝達當天的交易額為 452 億美元。
事實上，MicroStrategy 一度超過了輝達的交易量。「七巨頭」其他成員，包括馬斯克的特斯拉 (TSLA-US) 和市值第二的蘋果(AAPL-US)，都望塵莫及。
今年以來，MicroStrategy 股價持續飆升創新高，累計上漲 590%，遠超比特幣同期漲幅 114%。
MicroStrategy 占周三所有比特幣相關股票交易活動的近 64%。此外，追蹤 MicroStrategy 股票每日表現的基金，如 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU-US)，成交量高於比特幣現貨 ETF。
彭博 ETF 高級分析師 Eric Balchunas 表示，「比特幣工業複合體」全天 500 億美元交易量，與英國股市的日均交易量相同。
交易量激增之際， MicroStrategy 繼續加大其積極購買比特幣的野心。本周早些時候，這家公司宣布以約 46 億美元買入 51780 枚比特幣，這是公司有史以來最大的一輪收購。
據 bitcointreasuries.net 指出，MicroStrategy 目前持有 331200 個比特幣，收購總價約為 165 億美元，以當前市場價格計算，這些價值超過 310 億美元。
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【鑫攻略早報】輝達今晨發佈財報!比特幣持續飆歷史新高!!
- 【鑫攻略早報】無腦買長榮獲利逾300%!昨敲進1檔比特幣概念股!!
- 比特幣市值超越白銀 成為全球第八大資產
- 【鑫攻略早報】美時300元 保瑞800元突破成中多?狂飆的比特幣概念股選誰!!
下一篇